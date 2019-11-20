Столтенберг объяснил высокий бюджет НАТО

Столтенберг объяснил, почему военные расходы в НАТО выше, чем у России

Значительно более высокие по сравнению с РФ военные расходы в рамках НАТО объясняются разницей в уровне жизни и ценах, а не низкой эффективностью альянса, заявил в четверг журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг

На предваряющей министерские переговоры 20 ноября пресс-конференции генсека альянса попросили прокомментировать данные, что военный бюджет НАТО в 20 раз превышает оборонные расходы в РФ, при этом альянс постоянно заявляет о необходимости инвестировать еще в "сдерживание России".

"Что касается цифр, то мы являемся эффективным альянсом, и у нас есть эффективные армии, но уровень затрат намного выше, что отражает просто более высокий жизненный стандарт. Так что если сравнивать зарплаты и расходы между союзниками по НАТО и Россией, то, конечно, уровень затрат выше. Когда вы сравниваете эти бюджеты по рыночным ценам и валютам, вы получаете такие выводы, но это не отражает меньшую эффективность", — заявил Столтенберг.

Он полагает, что если произвести расчеты с учетом покупательной способности, то можно получить "совершенно другие цифры".

"Мы будем инвестировать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить надежное сдерживание и оборону", — заключил он.

Ранее в НАТО заявляли, что в альянсе в течение пятого года подряд отмечается роста расходов на оборону среди европейских союзников и Канады, дополнительные инвестиции оцениваются уже в 100 миллиардов долларов.