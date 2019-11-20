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Столтенберг объяснил, почему военные расходы в НАТО выше, чем у России 

РИА Новости + ещё 15 27 минут назад
Столтенберг объяснил высокий бюджет НАТО
Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis
Значительно более высокие по сравнению с РФ военные расходы в рамках НАТО объясняются разницей в уровне жизни и ценах, а не низкой эффективностью альянса, заявил в четверг журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На предваряющей министерские переговоры 20 ноября пресс-конференции генсека альянса попросили прокомментировать данные, что военный бюджет НАТО в 20 раз превышает оборонные расходы в РФ, при этом альянс постоянно заявляет о необходимости инвестировать еще в "сдерживание России".
"Что касается цифр, то мы являемся эффективным альянсом, и у нас есть эффективные армии, но уровень затрат намного выше, что отражает просто более высокий жизненный стандарт. Так что если сравнивать зарплаты и расходы между союзниками по НАТО и Россией, то, конечно, уровень затрат выше. Когда вы сравниваете эти бюджеты по рыночным ценам и валютам, вы получаете такие выводы, но это не отражает меньшую эффективность", — заявил Столтенберг.
Он полагает, что если произвести расчеты с учетом покупательной способности, то можно получить "совершенно другие цифры".
"Мы будем инвестировать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить надежное сдерживание и оборону", — заключил он.
Ранее в НАТО заявляли, что в альянсе в течение пятого года подряд отмечается роста расходов на оборону среди европейских союзников и Канады, дополнительные инвестиции оцениваются уже в 100 миллиардов долларов.
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Теги:
Армия , В мире , Войска , Оружие , НАТО и Россия , Йенс Столтенберг , НАТО
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