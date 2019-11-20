НАТО хочет признать космос сферой операций альянса

НАТО пояснила, что предполагает признание космоса сферой операций альянса

Планируемое признание космоса новой оперативной средой альянса предполагает, что находящиеся там средства будут доступны как в мирное время, так и во время конфликтов, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг

Накануне он заявил, что страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие.

"Мы не будем "вооружать" космос, мы не будем размещать оружие в космосе, но мы позаботимся о том, чтобы имеющиеся там средства были доступны в условиях мира, кризиса и конфликта", — сказал он журналистам в среду перед началом министерских переговоров.

Ранее он заявлял, что подход альянса к космосу "будет оставаться оборонительным и полностью соответствовать международному праву", но при этом указывал на необходимость "обеспечить поддержку миссий и операций".

Первая для альянса концепция политики в сфере космоса, охватывающая вопросы от спутниковой связи до обнаружения пусков ракет, была утверждена в июне.