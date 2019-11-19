Эрдоган заявил Трампу о поиске альтернативы F-35

Выступая перед своими сторонниками по Партии справедливости и развития , турецкий лидер рассказал о своем разговоре с американским коллегой. По его словам, если Соединенные Штаты сохранят свою бескомпромиссную позицию по вопросу поставок истребителей F-35, то Турции придется искать альтернативы для удовлетворения своих потребностей в обороне.

Ранее стало известно, что американские компании Lockheed Martin и Pratt & Whitney достигли «впечатляющего прогресса» в поиске альтернативных поставщиков производимым в Турции компонентам F-35.

13 ноября сообщалось, что Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение вопроса с санкциями из-за покупки российских зенитных ракетных систем. В обмен на это Анкара должна пересмотреть свою политику в Сирии, а также решить вопрос по C-400 в пользу США.