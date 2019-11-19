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Эрдоган заявил Трампу о поиске альтернативы F-35 

Lenta.ru 42 минуты назад
Эрдоган заявил Трампу о поиске альтернативы F-35
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично заявил президенту США Дональду Трампу, что не откажется от российских комплексов С-400 и будет искать другие варианты в случае отказа поставить истребители F-35. Об этом передает Reuters.
Выступая перед своими сторонниками по Партии справедливости и развития, турецкий лидер рассказал о своем разговоре с американским коллегой. По его словам, если Соединенные Штаты сохранят свою бескомпромиссную позицию по вопросу поставок истребителей F-35, то Турции придется искать альтернативы для удовлетворения своих потребностей в обороне.
Ранее стало известно, что американские компании Lockheed Martin и Pratt & Whitney достигли «впечатляющего прогресса» в поиске альтернативных поставщиков производимым в Турции компонентам F-35.
13 ноября сообщалось, что Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение вопроса с санкциями из-за покупки российских зенитных ракетных систем. В обмен на это Анкара должна пересмотреть свою политику в Сирии, а также решить вопрос по C-400 в пользу США.
Поставки российских С-400 «Триумф» в Турцию начались в июле текущего года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару, а также неоднократно угрожал Турции санкциями за приобретение российского оружия.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Pratt & Whitney , Партия справедливости и развития , НАТО , Reuters , Турция
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