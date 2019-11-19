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Россия достала из заначки ракетоносец 

Российская Газета 15 минут назад
Россия достала из заначки ракетоносец
Фото: ТАСС
ВКС России сняли с консервации на базе Каменный Ручей под Хабаровском дальний ракетоносец Ту-22М3. Самолет будет доставлен на авиазавод в Казани для модернизации до уровня Ту-22М3М. Незадолго до этого ВВС США сообщили о возвращение с "кладбища самолетов" (авиабаза Дэвис-Монтен в Аризоне) американского бомбардировщика B-52 для последующего ввода в строй.
Россия располагает достаточным количеством самолетов на консервации, чтобы выставить несколько новых эскадрилий полного состава, пишет MilitaryWatch. Большинство авиатехники, находившейся в боевом составе ВВС во времена холодной войны, после ее окончания было законсервировано. Это не только дальние бомбардировщики, но и истребители, перехватчики, военно-транспортная авиация. При надлежащей модернизации они с небольшими затратами смогут значительно расширить флот Воздушно-космических сил. Тот же Ту-22М3М, как ожидается, станет носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет "Кинжал". Таким образом самолет сохранит амплуа "убийцы авианосцев" — но уже с качественно новыми возможностями.
Параллельно с разработкой новых самолетов: ПАК ДА, B-21 Rider, — Россия и США резко активизировали усилия по возвращению в строй техники из резерва, отмечает издание.
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Теги:
Армия , Оружие , Казань , США , Хабаровск
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