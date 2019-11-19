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Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами 

Российская Газета 1 час назад
На показном занятии артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа поразили из минометов и гаубиц мишени величиной с арбуз.
Во время боевых стрельб на нижегородском полигоне расчетам самоходных 152-миллиметровых гаубиц "Мста-М" и 120-миллиметровых минометов "Сани" усложнили задачу: стандартные цели, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, заменили малогабаритными мишенями размером со средний арбуз. Огонь велся на дистанции два километра прямой и полупрямой наводкой, днем и ночью. Все цели были поражены с минимальным расходом боеприпасов, сообщили в пресс-службе ЗВО.
— Таким образом артиллеристы показали высокую выучку управления огнем и меткость стрельбы по наиболее уязвимым местам бронетехники, — отметили военные. В занятии участвовало более 80 артиллерийских расчетов.
19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. 77 лет назад под Сталинградом с 80-минутной артподготовки с участием реактивных установок "Катюша" началась операция "Ураган", завершившаяся разгромом и окружением 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса.
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Теги:
Армия , Видео
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