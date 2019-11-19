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Береговые ракетные комплексы «Бастион» прикрыли Арктику 

Российская Газета + ещё 1 53 минуты назад
Береговые ракетные комплексы "Бастион" стоят на охране Северного морского пути и российской Арктики. Они показали свою высокую эффективность в ходе высокоширотных учений.
Этим грозным современным оружием оснащены тактические группы Северного флота на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа, сообщил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, поздравляя военнослужащих с Днем ракетчика и артиллериста. Данные специалисты несут службу на боевых кораблях, подводных лодках, а также в сухопутных и береговых частях.
Командующий добавил, что подводники-североморцы ежегодно проводят по несколько пусков баллистических ракет "Булава" и "Синева". В нынешнем году отличились экипажи атомных подводных крейсеров стратегического назначения "Юрий Долгорукий", "Карелия" и "Тула".
Что касается Арктического региона, то самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град" — постоянные участники учений сухопутных и береговых войск Северного флота в этих районах. Как отметил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, в 2019 году они продемонстрировали свое действие на полуострове Таймыр во время "обороны" важного промышленного объекта.
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Теги:
Армия , Видео , Оружие , Юрий Долгорукий , Александр Моисеев , Вадим Серга , Совет Федерации
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