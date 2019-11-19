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Россия начала масштабные учения в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 33 минуты назад
Россия начала масштабные учения в Черном море
Фото: РИА Новости
Россия приступила к проведению учений в Черном море, в которых задействованы свыше 10 кораблей и авиация, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
«Более 10 кораблей Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб», — передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.
В учениях задействован фрегат «Адмирал Эссен», МРК «Вышний Волочек», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец» и вспомогательные суда.
В ходе учений экипажи кораблей проверят навыки по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.
Помимо кораблей в учениях кораблей ЧФ будут задействованы истребители Су-30СМ.
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Теги:
Армия , Войска , Конфликты , Оружие , РИА Новости , Новороссийск , Севастополь
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