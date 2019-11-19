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Корабли ЧФ вышли на учения в Черное море 

ТК «Звезда» + ещё 6 51 минуту назад
Российские корабли вышли в Черное море
Фото: РИА Новости
В учениях задействованы фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочек» и большой десантный корабль «Азов».
Корабли Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.
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В учениях задействованы фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», большой десантный корабль «Азов», а также морские тральщики «Турбинист», «Ковровец» и суда вспомогательного флота.
«В ходе проведения ракетных и артиллерийских стрельб экипажи кораблей в составе разнородных тактических групп проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника», — цитирует сообщение ТАСС.
Кроме того, в маневрах примут участие истребители Су-30СМ из состава морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ. Контроль за учениями будет осуществляться с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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Комментарии10 
Теги:
Армия , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС , Новороссийск , Севастополь
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