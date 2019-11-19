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Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией 

РИА Новости + ещё 9 47 минут назад
Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
Первый из них подразумевает проведение американской армией массированной атаки с использованием всех доступных средств, в том числе ядерного оружия. По мнению автора, эта концепция имеет риски, поскольку Кремль может сохранить возможность "нанести столь же разрушительный ответный удар".
Второй сценарий включает в себя несколько этапов. Основная задача — поместить Россию в экономическую изоляцию. Эта концепция призвана "привести к смене политического руководства".
Журналист Антоний Конюшевский считает, что вероятность начала боевых действий вполне реальна, поскольку Вашингтону срочно может потребоваться "относительно масштабная война".
При этом Россия рассматривается как наиболее вероятный противник, и Соединенные Штаты должны "попытаться подчинить себе страну вместе с ее геополитическим пространством".
Издание подчеркивает, что России в чрезвычайно сложных обстоятельствах "удалось совершить несколько мастерских шахматных ходов" — добиться успеха в Сирии, наладить отношения с Турцией и Израилем, в то время как Вашингтон "потерпел унизительное поражение на Ближнем Востоке".
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Комментарии33 
Теги:
Армия , Видео , Конфликты , Оружие , Политика , США
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