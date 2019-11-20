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ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийской армии и КСИР в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 22 минуты назад
ВВС Израиля атаковали десятки позиций КСИР в Сирии
Фото: EPA
Израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
В ЦАХАЛ сообщили, что «истребители ВС Израиля поразили десятки военных целей иранских сил „Аль-Кудс“ и Вооруженных сил Сирии» «в ответ на произведенный прошлой ночью (ночь на 19 ноября) иранскими силами с сирийской территории ракетный обстрел по Израилю», передает ТАСС.
В Армии обороны Израиля уточнили, что удары были нанесены по местам расположения ракет класса «земля — воздух», военным базам и складам оружия.
По данным источника SANA в Минобороны Сирии, «израильские боевые самолеты с территории Голанских высот и ливанского [города] Марджаюн выпустили несколько ракет в направлении Дамаска», при этом сирийские «средства ПВО смогли перехватить вражеские ракеты и уничтожили большинство из них [над окрестностями Дамаска] до того, как они (ракеты) достигли своих целей».
Напомним, в минувшую субботу стало известно, что израильские истребители F-35 в ходе учений отрабатывали «уход» от С-400.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Война в Сирии , ЦАХАЛ , ИТАР-ТАСС , Израиль , Иран , Сирия
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