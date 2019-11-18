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Россия и Иран не обсуждают вопрос о дополнительных поставках С-300 

РИА Новости 1 час назад
Раскрыты детали переговоров РФ и Ирана по С-300
Фото: РИА Новости
Россия и Иран не обсуждают вопрос о дополнительных поставках зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Дополнительные поставки С-300 Ирану не обсуждаются", — сказал он на авиавыставке в Дубае.
Шугаев напомнил, что российские системы ПВО были поставлены в Иран в 2016 году, гарантийные обязательства по контракту завершены в апреле 2018 года, а сервисное обслуживание техники производится в рамках создаваемого в Иране сервисного технического центра.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , РИА Новости , Иран
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