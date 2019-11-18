Раскрыты детали переговоров РФ и Ирана по С-300

Россия и Иран не обсуждают вопрос о дополнительных поставках С-300

"Дополнительные поставки С-300 Ирану не обсуждаются", — сказал он на авиавыставке в Дубае.

Шугаев напомнил, что российские системы ПВО были поставлены в Иран в 2016 году, гарантийные обязательства по контракту завершены в апреле 2018 года, а сервисное обслуживание техники производится в рамках создаваемого в Иране сервисного технического центра.