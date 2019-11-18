Войска ЗВО получили более 40 танков Т-72Б3М

Всего в 2019 году войска Западного военного округа полнились 780 единицами автобронетанковой техники.

Более 780 единиц автобронетанковой техники получили соединения и воинские части Западного военного округа в 2019 году, сообщает пресс-служба холдинга.

«В боевые подразделения соединений и воинских частей в этом году поступили 90 единиц новых и модернизированных машин: более 35 боевых машин пехоты БМП-2мод с усовершенствованным комплексом управления огнем и свыше 40 основных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, а так же 10 боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортёров БТР-80», — говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что продолжается регулярное пополнение парка транспортных машин.

«В этом году впервые в войска округа поступили двухзвенные снегоболотоходы ГАЗ-3344 для оснащения подразделений технической разведки и специальные многотонные самосвалы ШСРМ-30 для комплектования подразделений железнодорожных войск», — подчеркнули в ЗВО.

В сообщении подчеркнуто, что проводимая работа по комплектованию войск округа техникой и вооружением позволила достичь доли современных образцов ВВТ 62,9%.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2 комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.