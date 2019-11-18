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Ракету для «Арматы» испытают на кроликах 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Ракету для «Арматы» испытают на кроликах
Фото: РИА Новости
КБ точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана разместило на сайте госзакупок заявку на материальное обеспечение испытаний новой управляемой ракеты "Сокол-В". Она войдет в арсенал танка Т-14 "Армата".
Испытания пройдут на полигоне Смолино под Нижним Новгородом, где уже более полувека тестируют артиллерийские боеприпасы, управляемые ракеты и средства целеуказания для них — радары и лазерные дальномеры. Однако такого оружия здесь еще не испытывали.
В случае успешного завершения программы тестов у России появится первая ракета с автономным самонаведением и совершенно новыми боевыми качествами, пишет bmpd. В "Соколе" реализованы самые передовые технологии: принцип "выстрелил — забыл", поражение цели в наименее защищенную верхнюю полусферу, поражение целей за пределами прямой видимости, пассивное определение координат цели в нескольких диапазонах.
Головка самонаведения ракеты пассивная — чтобы не беспокоить датчики облучения цели, — и работает в двух диапазонах: видимом и инфракрасном. На основном участке полета "Сокол" наводится инерциальной системой (ИСН) с коррекцией по сигналам спутников. Предусмотрено также управление по лазерному лучу — его приемник расположен в хвостовой части ракеты.
В тестах планируется использовать 46 практических ракет с ГСН без боевой части, столько же — без БЧ и ГСН (они будут летать по ИСН) и 25 боевых ракет, оснащенных всем, чем положено. Для оценки поражающего воздействия боевой части используют 36 кроликов.
Стрелять новой ракетой будут танк Т-80 и баллистическая установка с орудием 2А82 — оно устанавливается на "Армату".
Запускаемые через ствол танковой пушки управляемые ракеты используются в советской и российской армии с середины 70-х годов. Они дают возможность поражать цели на дистанциях в четыре-пять километров. Однако до сих пор самые лучшие отечественные УР требовали наведения по лазерному лучу. Полностью автономный боеприпас создан КБ имени Нудельмана впервые. По мнению экспертов, "Сокол-В" даст российским танкам солидное преимущество перед противником.
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Теги:
Армия , Оружие
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