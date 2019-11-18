Крушение МиГ-29 попало на видео

В интернете опубликовано видео крушения истребителя МиГ-29К Военно-морских сил Индии. Об этом сообщает «Русское оружие».

МиГ-29К — российский палубный истребитель четвертого поколения. Его разработала самолетостроительная корпорация «МиГ» , а производит Московское авиационное производственное объединение имени Дементьева.

В 2000-2010 годах Россия и Индия заключили несколько контрактов на поставку этих самолетов. В настоящее время в составе индийских Вооруженных сил есть несколько десятков МиГ-29К.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», один из них рухнул на юго-западе Индии, в штате Гоа, во время тренировочного полета по причине возгорания двигателя. На борту истребителя находились двое пилотов. Оба сумели катапультироваться и не пострадали.

На видеозаписи, которая была сделана очевидцами и не так давно обнародована в интернете, видно, как горящий МиГ-29К летит в сторону земли и как дымятся его обломки в месте, в котором он упал.

По сведениям индийской прессы, причиной возгорания двигателя могло стать столкновение самолета с птицей. В «МиГе» ранее сообщили о своей готовности помочь Индии в расследовании произошедшего.