Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков назвал главный вопрос к Украине
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина
Показаны действия Украины под Крымским мостом
Показаны действия Украины под Крымским мостом
Армия
"Я живу как хочу": посадившая ребенка за руль объяснилась
"Я живу как хочу": посадившая ребенка за руль объяснилась
Происшествия
Ротару возвращается в Россию на заработки
Ротару возвращается в Россию на заработки
Шоу-бизнес

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия реализации контракта на С-400 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Фото: РИА Новости
Россия и Саудовская Арввия обсуждают условия выполнения контракта на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом ТАСС в ходе XVI международного авиационно-космического салона "Дубай Эйршоу — 2019" (Dubai Airshow 2019) сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
"С Саудовской Аравией в 2017 году подписан контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф". В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу", — отметили в ФСВТС.
Кроме того, в ФСВТС не исключили возможности выстраивания национальной системы ПВО Саудовской Аравии с использованием и других российских комплексов. "С Саудовской Аравией в предварительном плане обсуждаются возможности по развитию их национальной системы ПВО с использованием российских систем и комплексов", — добавили в ФСВТС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие.
Договоренность о поставках российских зенитных ракетных систем С-400 была достигнута в 2017 году, однако их поставок не было. В феврале 2018 года посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли сообщал ТАСС, что переговоры о поставке перешли в заключительную стадию, во время которой стороны обсуждают технические и логистические вопросы.
О достижении Россией и Саудовской Аравии договоренности на поставку ближневосточному королевству ЗРС С-400 стало известно в октябре 2017 года.
Видео дня. Молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
ТАСС: последние новости
В Индии разбился истребитель МиГ-29К В Индии разбился истребитель МиГ-29К Сенаторы намерены рассмотреть вопрос о санкциях, если Турция оставит у себя С-400 Сенаторы намерены рассмотреть вопрос о санкциях, если Турция оставит у себя С-400 Фон дер Ляйен переименует должность еврокомиссара по защите европейского образа жизни Фон дер Ляйен переименует должность еврокомиссара по защите европейского образа жизни
Комментарии 
Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Владимир Путин , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , ИТАР-ТАСС , Саудовская Аравия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков назвал главный вопрос к Украине
Песков назвал главный вопрос к Украине 66
Показаны действия Украины под Крымским мостом
Показаны действия Украины под Крымским мостом 211
«Я живу как хочу»: посадившая ребенка за руль объяснилась
«Я живу как хочу»: посадившая ребенка за руль объяснилась 58
Ротару возвращается в Россию на заработки
Ротару возвращается в Россию на заработки 117
«Соколов — пьяница»: Знакомые об историке-расчленителе
«Соколов — пьяница»: Знакомые об историке-расчленителе 33
Видео
Китай назвал четыре слабых места России
02:33
Китай назвал четыре слабых места России
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Песков назвал главный вопрос к Украине
02:00
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина В мире
Показаны действия Украины под Крымским мостом
00:36
Показаны действия Украины под Крымским мостом
Армия Украина
«Путин и Трамп многого не добились»
05:24
«Путин и Трамп многого не добились»
Политика В мире
«Воруют сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина
01:08
«Воруют сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина
Происшествия Политика
Рудковская показала фото с расчленителем Соколовым
02:43
Рудковская показала фото с расчленителем Соколовым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть