Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия реализации контракта на С-400

"С Саудовской Аравией в 2017 году подписан контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф". В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу", — отметили в ФСВТС.

Кроме того, в ФСВТС не исключили возможности выстраивания национальной системы ПВО Саудовской Аравии с использованием и других российских комплексов. "С Саудовской Аравией в предварительном плане обсуждаются возможности по развитию их национальной системы ПВО с использованием российских систем и комплексов", — добавили в ФСВТС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие.

Договоренность о поставках российских зенитных ракетных систем С-400 была достигнута в 2017 году, однако их поставок не было. В феврале 2018 года посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли сообщал ТАСС, что переговоры о поставке перешли в заключительную стадию, во время которой стороны обсуждают технические и логистические вопросы.

О достижении Россией и Саудовской Аравии договоренности на поставку ближневосточному королевству ЗРС С-400 стало известно в октябре 2017 года.