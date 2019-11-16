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Обеспечить армию топливом: в Минобороны призвали к технологическому прорыву 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Минобороны призвали к прорыву
Фото: РИА Новости
С таким призывом выступил сегодня замминистра обороны Дмитрий Булгаков в рамках специальной конференции.
Организовать технологический прорыв в сфере обеспечения армии и флота топливом призвал сегодня замминистра обороны Дмитрий Булгаков. С таким предложением он выступил в рамках конференции, посвященной деятельности одного из главных основателей службы горючего Вооруженных сил страны Василия Никитина.
Никитин считается одним из создателей трубопроводных войск. Принципы, на которых они действуют, до сих пор используют наши военные — в том числе и в мирных целях. Например, при тушении пожаров и обеспечении Крымского полуострова пресной водой.
«Предлагаю в рамках конференции на основе осознания роли личности Никитина в строительстве службы горючего, выработать комплекс практических мер по обеспечению технологического прорыва в сфере снабжения армии и флота нефтепродуктами применительно к мировым достижениям в науке и технике XXI века», — сказал Дмитрий Булгаков.
В первую очередь замминистра предложил проанализировать, как становилась и развивалась служба горючего в советские времена. Этот успешный опыт необходимо использовать и в современной армии.
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Комментарии31 
Теги:
Армия , Войска , Дмитрий Булгаков , Василий Никитин , Министерство обороны
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