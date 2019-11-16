Global Hawk облетел Тартус и Хмеймим

Американский Global Hawk облетел российские базы Тартус и Хмеймим

Беспилотник с бортовым номером 04-2021 вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, его полет проходил над международными водами в восточной части акватории Средиземного моря на высоте около 16 тысяч метров и длился более десяти часов. Морскую границу Сирии Global Hawk не нарушал.

Маршрут полета беспилотника проходил также вдоль побережья Израиля и Ливана, откуда технически он мог наблюдать за районом столицы Сирии — Дамаска, передает "Интерфакс". По мнению наблюдателей, использование США для полетов вблизи российских баз в Сирии тяжелого беспилотника Global Hawk необычно. В этом районе регулярно фиксируются полеты самолетов радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135 и патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon.

Стратегический же дрон Global Hawk до сих пор в основном использовался у Черноморского побережья России, вдоль линии разграничения в Донбассе и у российских границ в Калининградской области. Этот беспилотник предназначен для стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени.

RQ-4A Global Hawk имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров. Он может вести патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров. Стоимость беспилотника составляет до 140 миллионов долларов, а час его полета обходится в 31 тысячу долларов.

При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 километров, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 километров параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 метр.