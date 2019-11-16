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F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле 

Рамблер 5 минут назад
ВВС Израиля совместно с союзниками из НАТО отработали атаки на российскую систему ПВО С-400 «Триумф». Тренировка прошла в рамках военных маневров «Голубой флаг», сообщает портал Breaking Defense.
В учениях были задействованы израильские, американские, немецкие, итальянские и греческие самолеты. В небо поднялись истребители пятого поколения F-35I и F-16I, а также F-16, F-35 и Eurofighter Typhoon.
Авиация совместно отработала воздушный бой и удары по российской системе противовоздушной обороны. Комплекс С-400 имитировал американский Patriot.
Израильские ВВС регулярно проводят крупные военные учения под названием «Дегель Кахоль» («Голубой флаг», Blue Flag). Помимо авиации ЦАХАЛ в них участвуют самолёты и военнослужащие из стран НАТО. Учения традиционно проходят на территории авиабазы «Увда», расположенной в пустыне Негев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российско-китайско-южноафриканские военные учения состоятся в конце ноября.
Комментарии242 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Армия , Видео , Войска , ЦАХАЛ , НАТО , Израиль
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