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F-35 посчитали умнее Су-57 

Lenta.ru 43 минуты назад
F-35 посчитали умнее Су-57
Фото: РИА Новости
По сравнению с американскими истребителями пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II перспективный российский Су-57 оказывается проще и эффективнее, заявил РИА Новости генерал-майор Владимир Попов.
«Если рассматривать американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35, то первый из них очень дорогой и трудоемкий, и они [США] частично даже выводят его из эксплуатации. Им нужно восстанавливать некоторые технологии, дорабатывать его. А F-35 получился интеллектуально очень загруженным, но в пилотажном отношении еще достаточно слабым и, наверное, не в полной мере отвечает самолетам пятого поколения», — сказал военный летчик.
Как отмечает генерал-майор, Су-57 способен летать со сверхзвуковой скоростью в бесфорсажном режиме, отличается высокой маневренностью, укомплектован современными системами вооружения и может вести бой в режиме сверхзвукового полета.
Таким образом Попов отреагировал на публикацию китайского портала Sina, в которой заявлялось, что возможности Су-57 могут вызвать зависть у США.
В ноябре 2018 года американский журнал The National Interest написал, что сравнение Су-57 и F-22 Raptor бессмысленно, поскольку первый спустя восемь лет после первого полета «по-прежнему остается сырым прототипом», тогда как второй находится на вооружении в течение 13 лет, а с 2014 года принимает участие в операциях на Ближнем Востоке.
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Теги:
Армия , Оружие , Владимир Попов , РИА Новости , The National Interest , США
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