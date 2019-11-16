Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли

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МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита 

ТК «Звезда» 1 час назад
Передача Украине задержанных в ноябре прошлого года военных кораблей не связана с саммитом, заявили в МИД России.
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
В российском МИД заявили, что договоренности о передаче Украине задержанных в Керченском проливе судов до саммита в «нормандском» формате не было.
В дипведомстве пояснили «Интерфаксу», что Киев мог вернуть себе корабли под «гарантии их сохранности» как вещественных доказательств.
«Все это время оно не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — подчеркнули дипломаты.
Ранее газета «Коммерсант» писала, что арестованные Россией украинские суда 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе Москва вернет Киеву до саммита 9 декабря. В материале говорилось, что представители силовых и внешнеполитических ведомств якобы согласовывают дату и место передачи кораблей.
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Теги:
Армия , Видео , Политика , МИД , Газета "Коммерсантъ" , Интерфакс
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