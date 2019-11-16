Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли

МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита

Передача Украине задержанных в ноябре прошлого года военных кораблей не связана с саммитом, заявили в МИД России

В российском МИД заявили, что договоренности о передаче Украине задержанных в Керченском проливе судов до саммита в «нормандском» формате не было.

В дипведомстве пояснили «Интерфаксу», что Киев мог вернуть себе корабли под «гарантии их сохранности» как вещественных доказательств.

«Все это время оно не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — подчеркнули дипломаты.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что арестованные Россией украинские суда 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе Москва вернет Киеву до саммита 9 декабря. В материале говорилось, что представители силовых и внешнеполитических ведомств якобы согласовывают дату и место передачи кораблей.