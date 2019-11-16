Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

Истребители четвертого поколения Су-30МКИ и Су-35 допускают усовершенствование до пятого поколения, полагает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин

По его мнению, Индия видит Су-35, способный Су-30МКИ подтянуть «до уровня», как «возможный компромисс после выхода из проекта совместной разработки истребителя пятого поколения».

«Модернизационный потенциал обеих машин практически безграничен. С учетом того, что каждая из них была очередной ступенью эволюции самой лучшей линейки ОКБ [опытно-конструкторского бюро] Сухого, они и в пятое поколение впишутся», — пишет Литовкин.

В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 может подорвать продажи Су-35.

В июле 2018 года он же говорил, что «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

В апреле 2018 года издание Janes сообщило о приостановке Индией сотрудничества с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.