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Помпео поддержал вывод из Сирии части военнослужащих США 

Российская Газета 32 минуты назад
Помпео поддержал вывод из Сирии части военных США
Фото: AP Photo/Jens Meyer
Решение президента США Дональда Трампа о выводе части американских военнослужащих из Сирии было правильным. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в пятницу в Университете Райса в Хьюстоне.
По его словам, главные цели были достигнуты, США обеспечили воздушное прикрытие, что, по мнению Помпео, стало важным элементом, обеспечившим успех операции.
"Америка должна гордиться тем, чего мы там добились", — цитирует ТАСС госсекретаря.
Он также отметил, что даже после вывода американских военнослужащих с севера Сирии угрозы безопасности США не возникнет.
"У нас есть крупный контингент в Ираке, у нас все еще есть значительные силы в Сирии", — отметил Помпео.
Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии. Однако он решил оставить небольшое число военнослужащих в нефтеносных районах этой страны. "Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем", — отметил глава Белого дома.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Майкл Помпео , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
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