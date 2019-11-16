Помпео поддержал вывод из Сирии части военных США

Помпео поддержал вывод из Сирии части военнослужащих США

По его словам, главные цели были достигнуты, США обеспечили воздушное прикрытие, что, по мнению Помпео, стало важным элементом, обеспечившим успех операции.

"Америка должна гордиться тем, чего мы там добились", — цитирует ТАСС госсекретаря.

Он также отметил, что даже после вывода американских военнослужащих с севера Сирии угрозы безопасности США не возникнет.

"У нас есть крупный контингент в Ираке, у нас все еще есть значительные силы в Сирии", — отметил Помпео.

Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии. Однако он решил оставить небольшое число военнослужащих в нефтеносных районах этой страны. "Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем", — отметил глава Белого дома.