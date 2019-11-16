Помпео поддержал вывод из Сирии части военных США

Решение президента США Дональда Трампа о выводе части американских военнослужащих из Сирии было правильным. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в пятницу в Университете Райса в Хьюстоне.
По его словам, главные цели были достигнуты, США обеспечили воздушное прикрытие, что, по мнению Помпео, стало важным элементом, обеспечившим успех операции.
"Америка должна гордиться тем, чего мы там добились", — цитирует ТАСС госсекретаря.
Он также отметил, что даже после вывода американских военнослужащих с севера Сирии угрозы безопасности США не возникнет.
"У нас есть крупный контингент в Ираке, у нас все еще есть значительные силы в Сирии", — отметил Помпео.
Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии. Однако он решил оставить небольшое число военнослужащих в нефтеносных районах этой страны. "Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем", — отметил глава Белого дома.