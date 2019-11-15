Авиация ВКС РФ провела патрулирование на севере Сирии

Также продолжаются патрулирования российской военной полиции.

Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Викторович Боренков.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса — Мушрафет-Самран, Айн-Иса — Эр-Рахьят, Аджами — Бозгекли, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо, Шейрек — Дейла — Кара-Мания в провинции Хасеке», — заявил Боренков.

Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэропорт Квайрес — аэропорт Метрас.

При этом, по словам генерал-майора, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 30 обстрелов», — отметил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.