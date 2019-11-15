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Наука

США и Турция совместно оценят влияние С-400 на F-35 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
США и Турция оценят влияние С-400 на F-35
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара и Вашингтон приступили к оценке потенциального влияния российских систем ПВО С-400 на американские истребители F-35.
«Сегодня мы начали работу по созданию механизма по (оценке влияния) С-400 и F-35. Процесс будет проходить вместе с США», — заявил Калын в эфире телеканала TRT, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что С-400 не будет интегрироваться в системы ПВО НАТО.
Калын еще раз напомнил, что Турция «не сделает шагов назад и введет С-400 в действие». «Раньше говорили, что они введут санкции, если мы не откажемся от сделки по С-400. Потом говорили, что введут санкции в тот день, когда С-400 прибудут в Турцию, но этот этап мы тоже прошли. Сейчас говорят, что санкции введут, если мы введем их в активную фазу», — сказал он.
В начале ноября сообщалось, что Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию.
После чего президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что выберет в данной ситуации Эрдоган — 100 млрд долларов и потерю лица или надежность границ и дружбу с Россией.
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Теги:
Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Ибрагим Калын , Дональд Трамп , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Анкара , США , Турция
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