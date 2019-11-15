Минобороны получит 168 боевых БМП-3

Минобороны получит до конца 2021 года 168 боевых БМП-3

Российская армия получит до конца 2021 года 168 боевых машин пехоты — БМП-3. Соответствующую информацию уже разместили на портале госзакупок.

Министерству обороны России поставят машины двумя партиями: в 2020 году — 53 БМП и в 2021-м — оставшиеся 115 машин, сообщает РИА Новости. В протоколе по закупкам определена и цена контракта. Это 14 251 660 729 рублей 22 копейки, включая НДС.