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Минобороны получит до конца 2021 года 168 боевых БМП-3 

Российская Газета 35 минут назад
Минобороны получит 168 боевых БМП-3
Фото: РИА Новости
Российская армия получит до конца 2021 года 168 боевых машин пехоты — БМП-3. Соответствующую информацию уже разместили на портале госзакупок.
Министерству обороны России поставят машины двумя партиями: в 2020 году — 53 БМП и в 2021-м — оставшиеся 115 машин, сообщает РИА Новости. В протоколе по закупкам определена и цена контракта. Это 14 251 660 729 рублей 22 копейки, включая НДС.
БМП-3 — боевая бронированная гусеничная машина. Ее производят на Курганском машиностроительном заводе. На вооружении — пусковая установка для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка с разными типами снарядов, ее калибр 30 миллиметров, пулемет 7,62-миллиметрового калибра. Предназначена БМП-3 для транспортировки военнослужащих, их защищенности и мобильности на поле боя. Машина может передвигаться и по воде.
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Теги:
Армия , Войска , Министерство обороны , Курганмашзавод , РИА Новости
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