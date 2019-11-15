Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В словах Собчак будут искать экстремизм
В словах Собчак будут искать экстремизм
Общество
Взрывы под Харьковом: ВСУ понесли потери
Взрывы под Харьковом: ВСУ понесли потери
Войска
Дело MH17: Германия сделала заявление
Дело MH17: Германия сделала заявление
В мире
Умер журналист Сергей Горбунов
Умер журналист Сергей Горбунов
Общество

Видео: американские военные опробовали БМП-3 и Т-80 

Российская Газета 13 минут назад
Американские военные опробовали БМП-3 и Т-80
Фото: кадр видео
Американские военные не упускают любой возможности познакомиться с бронетехникой России. В частности, на прошедших в Южной Корее учениях солдаты и офицеры армии США смогли оценить БМП-3 и Т-80У. Данные машины были в 90-е годы поставлены в южнокорейскую армию.
Судя по видеозаписям, опубликованным в официальном Twitter бронетанковой бригады Greywolf, американские танкисты испытали ходовые качества построенных в России "летающих танков". Затем, "покатавшись" на полигоне, Т-80У произвели несколько выстрелов.
В комментариях, оставленных под кадрами, говорится, что танкисты остались довольны ощущениями и вдоволь "насладились" ревом реактивных моторов — 1250-сильных газотурбинных двигателей. Отметим, что южнокорейские версии танков Т-80У не сильно отличаются от российских собратьев. Они получили асфальтоходные гусеничные ленты, новые радиостанции и указатели поворота. Для лучшей идентификации на полях учебных сражений башни машин оборудовали специальными экранами, которые установили сзади. Камуфляж на танках стандартный, такой же, как и на имеющейся в войсках на бронетехнике Южной Кореи.
Несмотря на высокие характеристики, корейские танкисты в 2017 году заявили, что испытывают ряд проблем с Т-80У. Прежде всего им не хватает фирменных российских запасных частей для ремонта, также мешает плохая совместимость российских систем связи с американскими стандартами. Однако российские танки оставили в строю, так как полноценной замены им не нашлось.

Кстати

В середине 90-х Германия передала Канаде для испытаний несколько Т-72. Танки использовали в качестве целей при испытании новых снарядов, а также в качестве техники противника на учениях. По словам военнослужащих, Т-72 по сравнению с привычными для канадцев немецкими танками Leopard он был теснее и "грубее", но это совершенно не мешало ему быть грозным оружием.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Российская Газета: последние новости
Глава ВМС Украины заявил об усилении боевого потенциала РФ в Черном море Глава ВМС Украины заявил об усилении боевого потенциала РФ в Черном море Российские испытания с имитацией ядерной взрывной волны оценили в США Российские испытания с имитацией ядерной взрывной волны оценили в США Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Комментарии 
Теги:
Армия , Войска , Южная Корея , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В словах Собчак будут искать экстремизм
В словах Собчак будут искать экстремизм
Взрывы под Харьковом: ВСУ понесли потери
Взрывы под Харьковом: ВСУ понесли потери 34
Дело MH17: Германия сделала заявление
Дело MH17: Германия сделала заявление 203
Умер журналист Сергей Горбунов
Умер журналист Сергей Горбунов 3
Известный ученый выпил «Крота» и попал в реанимацию
Известный ученый выпил «Крота» и попал в реанимацию 59
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение