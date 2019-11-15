Обороноспособность России призвали укрепить

Россия должна активизировать усилия по укреплению своей обороноспособности на фоне действий США , которые разрушают систему контроля над вооружениями, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин . Его цитирует ТАСС в пятницу, 15 ноября.

«Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов», — сказал он на круглом столе, посвященном истории отечественного ракетостроения.

Нарышкин добавил, что складывается тревожная ситуация.

«Как говорится, хочешь мира, готовься к войне», — заключил он.

8 ноября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью защищена от ракетного нападения, неприкрытых направлений нет.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин заявил, что задача новейших систем российского вооружения, у которого нет аналогов в мире, состоит исключительно в том, чтобы гарантировать стране безопасность.

Впервые уникальное российское гиперзвуковое оружие было представлено в марте прошлого года.