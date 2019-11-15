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Общество

Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео 

Российская Газета + ещё 2 47 минут назад
15 ноября 1722 года по указу российского императора Петра I в Астрахани был основан военный порт, который на несколько столетий стал базой для Каспийской флотилии. Российские корабли взяли на себя защиту купеческих караванов, рыбаков и побережья от пиратских нападений персидских и среднеазиатских разбойников.
В честь 297-летия Минобороны РФ подготовило ролик о боевой мощи и новом облике Каспийской флотилии.
Сегодня основу флотского соединения представляют ракетные и артиллерийские корабли, которые могут действовать и в морской и речной зоне. Из Каспия ракетные комплексы "Калибр-НК" позволяют уничтожать надводные и наземные цели даже в акватории Средиземного моря. В 2015 году корветы "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Углич" и "Дагестан" нанесли удар "Калибрами" по объектам террористов в Сирии. Всего было выпущено 26 крылатых ракет, которые поразили 11 целей. Ракеты "Калибр" могут летать на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров и на расстояние свыше 2000 километров.
В нынешнем году моряками Каспийской флотилии выполнено более 500 боевых упражнений с применением оружия по морским, береговым и воздушным целям. Успешно выполнил ракетную стрельбу высокоточным оружием комплекса "Калибр" в ходе учений стратегических сил "Гром-2019". Наибольшее испытание выпало на долю малых ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Великий Устюг". Они совершили переход из Каспийского моря по внутренним водным путям в Черное море и, миновав Босфор и Дарданеллы, присоединились к группировке кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Кстати

Первая попытка строительства регулярного морского флота для Каспия была предпринята в 1634 году. Немецкие купцы Толштинской торговой компанией получили от царя Михаила Федоровича разрешение на торговлю с Персией. Через два года корабельный мастер Кородес с помощью русских плотников построил трехмачтовый корабль "Фридрих", длиною в 120 футов. Судно имело плоское дно и 24 весла. На этом корабле толштинский посол Адам Олеарий совершил переход из Нижнего Новгорода в Астрахань, а затем отправился в Иран. Однако "Фридрих" выйдя в Каспийское море вскоре сель на мель у берегов Дербента и не выдержав бури погиб.
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Оружие , Подготовка к учебному году , Министерство обороны , Астрахань
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