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WSJ: США предостерегли Египет от покупки истребителей у России 

ТАСС + ещё 26 1 час назад
США предостерегли Египет от покупки Су-35 у России
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты предупредили Египет о возможных негативных последствиях приобретения Каиром российских истребителей Су-35. Об этом говорится в письме, направленном в среду министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки госсекретарем США Майклом Помпео и министром обороны США Марком Эспером. Содержание письма приводит газета The Wall Street Journal.
"Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности", — указывается в документе.
Издание приводит слова представителя Госдепартамента, который на условиях анонимности указал, что предполагаемая сделка между Египтом и Россией может повлечь за собой наложение на Каир санкций со стороны Вашингтона. The Wall Street Journal подчеркивает, что письмо Помпео и Эспера было направлено на фоне визита в Каир министра обороны РФ Сергея Шойгу.
В мае этого года Помпео уже заявлял о том, что США рассчитывают на отказ Египта от покупки Су-35 у России.
"Мы дали ясно понять, что в случае покупки этих систем будут введены санкции в рамках CAATSA [закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"]. Мы получили заверения от них, что они понимают [возможные последствия]. Надеюсь, что они решат не совершать эту покупку", — сказал он.
Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.
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Теги:
Армия , Оружие , США
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