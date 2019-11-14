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Черноморский флот испытал С-400 в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Черноморский флот испытал С-400 в Крыму
Фото: Минобороны России
Военнослужащие дивизиона С-400 «Триумфобнаружили, взяли на контроль и уничтожили контрольные цели путём выполнения электронных пусков.
В Крыму проходят учения по противовоздушной обороне. Во время тренировки расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 „Триумф“ выполнили электронные пуски и уничтожили цели. Об этом в четверг сообщил начальник информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.
Он уточнил, что военнослужащие дивизиона С-400 следовали в заданный район, а тем временем колонну прикрывал зенитный ракетно-пушечный комплекс ЗРПК „Панцирь-С“. В рамках учений условные вооруженные формирования напали на военных, но были ликвидированы ответным огнем.
Тем временем над колонной пролетал вооруженный бомбами беспилотник, но его вовремя обнаружил „Панцирь“. Экипаж ЗРПК сбил дрон, говорится в сообщении. После этого расчеты С-400 выполнили электронные пуски по мишеням.
По словам Рулева, обстановка на учениях была приближена к боевой. Это достигалось за счет использования холостых боеприпасов и имитации взрывных устройств.
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Теги:
Армия , Оружие , Алексей Рулев , Республика Крым
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