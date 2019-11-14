Турция построит военную базу в Сирии

Турция построит военную базу на северо-востоке Сирии

Турция приступила к строительству военной базы в деревне аль-Хавас в южном пригороде Рас эль-Айна на северо-востоке Сирии , сообщает "Газета.ру".

17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе турецко-сирийской границе, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.

23 октября Эрдоган договорился с Владимиром Путиным организовать отвод сил самообороны курдов. Для этого на сирийскую сторону границы перебросили подразделения российской военной полиции.

В случае срыва договоренностей Эрдоган пригрозил новой военной операцией.