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Турция построит военную базу на северо-востоке Сирии 

Москва24 2 часа назад
Турция построит военную базу в Сирии
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Турция приступила к строительству военной базы в деревне аль-Хавас в южном пригороде Рас эль-Айна на северо-востоке Сирии, сообщает "Газета.ру".
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере Сирии против "Рабочей партии Курдистана".
17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе турецко-сирийской границе, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
23 октября Эрдоган договорился с Владимиром Путиным организовать отвод сил самообороны курдов. Для этого на сирийскую сторону границы перебросили подразделения российской военной полиции.
В случае срыва договоренностей Эрдоган пригрозил новой военной операцией.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Рабочая партия Курдистана , Газета.Ru , Сирия , Турция
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