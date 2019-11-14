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Россия проведет морские учения с Китаем и ЮАР 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Россия проведет морские учения с Китаем и ЮАР
Фото: РИА Новости
Российско-китайско-южноафриканские морские учения по борьбе с пиратами и террористами пройдет в конце ноября, в нем примет участие российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", сообщает в четверг пресс-служба Северного флота РФ.
"В конце месяца состоится военно-морское учение с военными моряками Китая и ЮАР, в ходе которого североморцы во взаимодействии с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие", — говорится в релизе.
Сейчас "Маршал Устинов" встретился в Атлантическом океане со средним морским танкером "Вязьма" и спасательным буксиром "СБ-406" и пополнил запасы пресной воды и топлива.
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Теги:
Армия , Войска , Китай , ЮАР
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