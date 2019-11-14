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Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 

Lenta.ru 47 минут назад
Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400
Фото: РИА Новости
Очередные поставки из России в Турцию зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий, передает Defense News заявление главы секретариата оборонной промышленности республики Исмаила Демира.
По его словам, «техническая работа продолжается».
«Мы планируем график на следующий год. В отличие от первой [партии], здесь есть совместное производство и передача технологий. Это выходит за рамки "давайте быстро купим и установим" первой системы», — сказал чиновник.
Издание также привело комментарий неназванного турецкого специалиста, согласно которому задержка очередной поставки С-400 «Триумф» могла быть спланирована изначально с целью смягчить взаимоотношения Анкары и Вашингтона, не желающего видеть у члена НАТО российскую военную технику.
В ноябре президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции в Вашингтоне сообщили, что поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках С-400 «Триумф» Анкарой.
В октябре глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Турция получила все элементы комплексов С-400 «Триумф» и обсуждает с Россией дополнительные поставки.
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Теги:
Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Исмаил Демир , Александр Михеев , Дональд Трамп , Рособоронэкспорт , НАТО , Турция
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