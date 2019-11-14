Лукашенко упрекнул Москву в нежелании «помочь» с поставками оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские власти в отсутствии помощи по поставке венных истребителей, при условии того, что белорусы защищают россиян на западной границе, сообщает агентство «БелТА».

По данным агентства, речь идёт о поставке в Белоруссию российских истребителей Су-30СМ по контракту 2017 года. 13 ноября Минск принял два военных самолета. Всего планируется отправка 12 истребителей.

Лукашенко подчеркнул, что белорусские пилоты умеют управлять «сушками» не хуже россиян. При этом Белоруссия вынуждена платить за боевые машины огромные деньги.

«Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?» — отметил глава государства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что совместный российско-белорусский договор об охране границы, который действует с 1995 года, будет изменён. По его словам, с момента подписания документа «прошло немало времени», ситуация изменилась, поэтому ряд его положений «потеряли свою актуальность». При этом Зась подчеркнул, что некоторые аспекты договора о сих пор приносят пользу.