Американский офицер назвал слабое место ВМС США в случае войны

Летчикам-истребителям военно-морских сил США не хватает навыков для успешной борьбы с российскими или китайскими пилотами в случае боевых столкновений.

С таким предупреждением, как сообщает The National Interest, выступил советник морского флота Соединенных Штаттов Грэхем Скарбро.

По его словам, для лучшей подготовки к высокотехнологичному бою экипажи F/A-18 должны осуществлять запуск большего числа настоящих ракет во время тренировочных полетов.

— Современные эскадрильи истребителей ВМС США не применяют достаточное количество ракет "воздух-воздух", их учебные миссии слишком фрагментированы. Командование должно ожидать, что в возможном конфликте с Китаем или Россией эти недостатки приведут к боевым потерям. Так уже было в прошлом, — сказал офицер.

Сейчас, отмечает Скарбро, запуск боевой ракеты во время учений редкое событие. Ему обычно предшествуют несколько месяцев тщательного планирования — надо продумать доступность полигона, средств поддержки, логистики и многого другого. Многие пилоты за всю свою карьеру не запускают ни одной настоящей ракеты, "счастливчикам" такая возможность представляется лишь однажды.

В то же время в учебных требованиях военно-морского флота для F/A-18 Super Hornet прописано, что каждая эскадрилья флота из 12 самолетов должна выпустить в общей сложности четыре ракеты — две AIM-9 и две AIM-120. Для сравнения, в эпоху Вьетнамской войны каждый пилот во время тренировок осуществлял запуск двух ракет в первый год обучения, еще двух — в следующий учебный цикл.

По мнению Скарбро, отсутствие необходимого количества боевых стрельб может быть обусловлено большими затратами. Но симуляторы, которые широко используются ради экономии, не могут заменить реальные условия, которые дают пилотам уникальный опыт. Компьютерный тренажер не способен воспроизвести психологическое и физиологическое состояние, которое возникает при стрельбе настоящей ракетой по реальной цели.

Желание американских военачальников избежать расходов на боевые стрельбы вполне обоснованы — стоимость ракеты AIM-7E составляет около 165 тысяч долларов, AIM-9D оценивается в 81 тысячу долларов. То есть обучение по прежним нормативам обойдется примерно в 197 миллионов долларов в год.

Современные ракеты AIM-120C и AIM-9X Block II стоят около 500 тысяч и 250 тысяч долларов соответственно. Их применение на учениях обойдется уже в 825 миллионов долларов ежегодно.

Ко всему прочему, говорит Скарбро, действующие тренировочные программы не подразумевают распределение ролей между эскадрильями в зависимости от оперативных приоритетов. Подобное поведение приведет к тому, то пилоты ВМС США будут "мастерами на все руки", но не сумеют стать асами.