Минобороны требует с «Туполева» 4,6 миллиарда

Минобороны решило засудить «Туполева»

По данным издания, информация об иске содержится в открытой картотеке суда. Согласно указанным данным заявление пока не принято к производству.

Автор статьи отмечает, что за последние два месяца это уже третий иск Минобороны к Туполеву: в начале октября было зарегистрировано заявление с требованиями на 4,86 млрд рублей, 23 октября еще одно на 122,7 млн рублей, и, наконец, в начале ноября — на 4,6 млрд Откуда у Минобороны взялись миллиардные требования к авиагиганту официально не сообщается.

В середине октября СМИ сообщили, что руководство «Туполева» заподозрили в растрате более 150 млн рублей, которые были выведены из компании под видом оплаты юридических услуг. При этом отмечалось, что в ПАО есть свой отдел, который обязан выполнять юридическое сопровождение деятельности компании.