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Политика

Минобороны решило засудить «Туполева» 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Минобороны требует с «Туполева» 4,6 миллиарда
Фото: ПАО "Туполев
Юристы Министерства обороны РФ подали иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ПАО «Туполев» 4,6 млрд рублей, сообщают «Известия». Суть претензий пока не известна.
По данным издания, информация об иске содержится в открытой картотеке суда. Согласно указанным данным заявление пока не принято к производству.
Автор статьи отмечает, что за последние два месяца это уже третий иск Минобороны к Туполеву: в начале октября было зарегистрировано заявление с требованиями на 4,86 млрд рублей, 23 октября еще одно на 122,7 млн рублей, и, наконец, в начале ноября — на 4,6 млрд Откуда у Минобороны взялись миллиардные требования к авиагиганту официально не сообщается.
В середине октября СМИ сообщили, что руководство «Туполева» заподозрили в растрате более 150 млн рублей, которые были выведены из компании под видом оплаты юридических услуг. При этом отмечалось, что в ПАО есть свой отдел, который обязан выполнять юридическое сопровождение деятельности компании.
Ранее, как сообщал «Рамблер», юристы компании «Силовые машины», принадлежащей российскому олигарху Алексею Мордашову, подали в суд на вьетнамскую госкомпанию Petrovietnam с требованием возвратить 250 млн долларов, потраченных на строительство электростанции в стране. Огромная сумма была заморожена в связи с антироссийскими санкциями. Несколько раз юристы «Силовых машин» пытались урегулировать ситуацию: россияне предлагали расторгнуть договор и переуступить контракт другой компании. Вьетнамцам предоставляли возможность провести переговоры, в том числе на уровне правительств двух государств, но представители Petrovietnam продолжают сохранять молчание.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Армия , Алексей Мордашов , Туполев , Министерство обороны , Силовые машины , газета "Известия" , Москва
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