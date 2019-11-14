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Армия

Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане 

ТАСС + ещё 1 51 минуту назад
С-300ПС заступят на дежурство в Таджикистане
Фото: РИА Новости
Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС российской военной базы в Таджикистане заступят на опытно-боевое дежурство 1 декабря. Об этом в четверг сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
"Зенитный ракетный дивизион, вооруженный системами С-300ПС, заступит на опытно-боевое дежурство с 1 декабря. В настоящее время продолжаются работы по обустройству позиционного района для размещения техники, которые планируется завершить до конца ноября", — сказал Лапин.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Александр Лапин , Таджикистан
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