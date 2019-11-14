С-300ПС заступят на дежурство в Таджикистане

Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС российской военной базы в Таджикистане заступят на опытно-боевое дежурство 1 декабря. Об этом в четверг сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
"Зенитный ракетный дивизион, вооруженный системами С-300ПС, заступит на опытно-боевое дежурство с 1 декабря. В настоящее время продолжаются работы по обустройству позиционного района для размещения техники, которые планируется завершить до конца ноября", — сказал Лапин.