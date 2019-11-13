Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат

Российский военнослужащий погиб при невыясненных обстоятельствах

На полигоне Кузьминки в Ростовской области в июне этого года при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-контрактник Эльдер Сеферов, пишет «Новая газета».

По информации издания, этот полигон, расположенный в 50 км от украинской границы, неофициально считается главной базой подготовки добровольцев для отправки на Донбасс.

Тело сержанта обнаружили 17 июня в ходе очередных стрельб в километре от огневого рубежа. Как следует из показаний очевидцев, Сеферов лежал «между танковой и директрисой БМП, предположительно с проникающим пулевым ранением в спину на расстоянии 950 метров от рубежа открытия огня». Взвод, в составе которого находился Сеферов, был направлен на полигон для приведения в порядок мишеней в разгар стрельб. Услышав выстрелы, военнослужащие покинули опасную зону, но после возвращения на окраину объекта Сеферова среди них не было.

В медицинской экспертизе о пулевых ранениях Сеферова не сообщается. В ней указано, что сержант погиб в результате остановки сердца и множественных переломов.

Военные следователи настаивают, что причиной смерти Сеферова стало не пулевое ранение, а ДТП: по их версии, его сбила боевая машина МТЛБУ-1В15М, которой управлял механик-водитель Владислав Киселев

Киселев якобы сбил Сеферова, спрятал труп, а потом перевез его на полигон, чтобы скрыть следы преступления. Подозреваемый арестован.

Адвокат и родственники Киселева настаивают на эксгумации тела Сеферова для проведения повторной экспертизы, но их просьбы остаются без внимания.

Показания на Киселева дал его сослуживец Максим Фисенко. Позже он заявил журналистам, что сделал это под пытками.