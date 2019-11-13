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Палестинские радикалы утверждают, что подбили израильский танк на границе Газы 

ТАСС 42 минуты назад
Радикалы Палестины подбили израильский танк
Фото: РИА Новости
Действующие в секторе Газа палестинские группировки утверждают, что им удалось подбить израильский танк "Меркава" на границе анклава. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, в распоряжении которого оказалось заявление радикалов.
В нем утверждается, что экстремисты выпустили по израильскому танку управляемую ракету к востоку от города Джабалия на севере сектора. Информации о погибших или пострадавших в результате атаки пока не поступало. По данным телеканала, на место, где находился подбитый танк, приземлились три вертолета израильских ВВС.
Палестинские группировки и армия Израиля уже сутки обмениваются ударами после того, как на рассвете вторника в результате бомбардировки в секторе были убиты влиятельный командир "Исламского джихада" Баха Абу аль-Ата и его супруга. За это время из Газы по территории еврейского государства было выпущено свыше 250 ракет и минометных снарядов. Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор, а ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам группировок, в результате чего к настоящему моменту уже погибли 12 палестинцев, в том числе трое активистов контролирующего анклав движения ХАМАС.
"Исламский джихад" ранее пригрозил пропорциональным ответом на убийство одного из своих лидеров, объявив о мобилизации бойцов. Его поддержали и другие группировки, входящие в так называемый совместный оперативный штаб сопротивления в Газе, заявив, что их ответ будет "болезненным".
По поступающей информации, Каир, который традиционно выступает посредником каждый раз, когда в секторе обостряется противостояние, в настоящее время предпринимают активные попытки остановить эскалацию. По данным палестинского информационного агентства Мааn, в египетскую столицу из Тель-Авива для обсуждения складывающейся ситуации направился специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов.
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Теги:
Армия , Войска , Николай Младенов , ООН , Хамас , ЦАХАЛ , Sky News
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