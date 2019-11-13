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Российская армия получит искусственный интеллект 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Российская армия получит искусственный интеллект
Фото: РИА Новости
В российскую армию внедрят систему поддержки принятия решений с использованием современных технологий обработки данных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.
Отмечается, что технология Big Data предлагает возможные сценарии реагирования на ситуации в бою. Предложенные варианты развития событий ранжируются, начиная с самого потенциально успешного.
Кроме того, искусственный интеллект может оценить возможности выполнения задач по занятию определенных районов и рубежей. Точность системы зависит от исходных данных и прописанных алгоритмов.
Также с помощью технологии Big Data можно будет получать практически неограниченные объемы данных, в том числе видео, текстовую и графическую информацию, пишет издание.
«В бою эти данные станут поступать от военнослужащих, техники, различных средств разведки, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — отметил эксперт.
В рамках нацпроекта в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.
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Теги:
Армия , Войска
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