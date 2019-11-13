России предрекли десятикратное уничтожение США

Все ядерное оружие России способно десять раз уничтожить материковую часть США , пишет Sohu.

Китайский портал отмечает, что Москва располагает ядерной триадой (стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами, межконтинентальными баллистическими ракетами и атомными подводными лодками с баллистическими ракетами), позволяющей нанести удар по Вашингтону.

Издание полагает, что наличие такого оружия останавливает США перед нападением на Россию из-за присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины. Также Sohu отмечает, что в перспективе влияние Вашингтона на мировой арене может упасть, а России — вырасти.

В ноябре доктор военных наук Константин Сивков заявил, что иррегулярные формирования могут принудить американских военных к уходу из Сирии нанесением неприемлемого ущерба, блокадой баз и охраняемых объектов.