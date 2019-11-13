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Политика

России предрекли десятикратное уничтожение США 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
России предрекли десятикратное уничтожение США
Фото: РИА Новости
Все ядерное оружие России способно десять раз уничтожить материковую часть США, пишет Sohu.
Китайский портал отмечает, что Москва располагает ядерной триадой (стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами, межконтинентальными баллистическими ракетами и атомными подводными лодками с баллистическими ракетами), позволяющей нанести удар по Вашингтону.
Издание полагает, что наличие такого оружия останавливает США перед нападением на Россию из-за присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины. Также Sohu отмечает, что в перспективе влияние Вашингтона на мировой арене может упасть, а России — вырасти.
В ноябре доктор военных наук Константин Сивков заявил, что иррегулярные формирования могут принудить американских военных к уходу из Сирии нанесением неприемлемого ущерба, блокадой баз и охраняемых объектов.
В том же месяце Eastday.com написал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток.
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Теги:
Армия , Оружие , США , Планы НАТО , Ситуация в мире , Межконтинентальная ракета , Константин Сивков , НАТО , Москва
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