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Трамп: США сохраняют военное присутствие в Сирии только для защиты нефтяных месторождений 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Трамп объяснил Эрдогану присутствие военных в Сирии
Фото: Reuters
Соединенные Штаты сохраняют свое военное присутствие в Сирии только для защиты нефтяных месторождений. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в среду в Белом доме во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"У нас есть нефть. Нефть в безопасности. Мы оставили военных только ради нефти", — сказал Трамп.
Режим прекращения огня на севере Сирии соблюдается очень хорошо, и сирийский курды довольны развитием ситуации, заявил Трамп. "Режим прекращения огня соблюдается очень хорошо. Мы говорили с курдами, и они, судя по всему, очень довольны", — сказал он. "Я хочу поблагодарить президента [Эрдогана] за работу, которую он проделал", — добавил Трамп.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Сирия
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