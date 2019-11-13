Трамп объяснил Эрдогану присутствие военных в Сирии

Трамп: США сохраняют военное присутствие в Сирии только для защиты нефтяных месторождений

"У нас есть нефть. Нефть в безопасности. Мы оставили военных только ради нефти", — сказал Трамп.

Режим прекращения огня на севере Сирии соблюдается очень хорошо, и сирийский курды довольны развитием ситуации, заявил Трамп. "Режим прекращения огня соблюдается очень хорошо. Мы говорили с курдами, и они, судя по всему, очень довольны", — сказал он. "Я хочу поблагодарить президента [Эрдогана] за работу, которую он проделал", — добавил Трамп.