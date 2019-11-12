Появилось видео ракетных ударов по Израилю

Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю

A missile reportedly fired from the Gaza Strip in retaliation for an Israeli airstrike that killed an Islamic Jihad commander, struck a highway near Asdod, Israel.



It was just one of a number of missiles launched by militants to avenge the death of Bahaa Abu el-Atta. pic.twitter.com/M3kxoCclPB— NBC News (@NBCNews) 12 ноября 2019 г. В сети появились многочисленные видео утреннего массированного обстрела израильской территории со стороны сектора Газа. Многие из них опубликованы в микроблогах очевидцев и журналистов в Twitter, а также распространены местными телеканалами.

Large rocket fired from the southern part of Gaza City just now pic.twitter.com/koC1BFStTs— Trey Yingst (@TreyYingst) 12 ноября 2019 г. Напомним, что атака на южные и центральные районы Израиля началась после того, как ЦАХАЛом (Армией обороны) был ликвидирован лидер террористической группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ). Тогда с территории Газы боевики выпустили по израильтянам около пяти десятков ракет, двадцать из них сумела перехватить израильская система ПВО "Железный купол".

На кадрах видно, как снаряд разрывается прямо на оживленной трассе близ Сдот-Негева. Лишь по счастливой случайности две легковые машины успевают в последние секунды проскочить взрыв, позади них остаются клубы дыма.

Местные жители подтверждают, что улицах городов не прекращается вой сирен, а люди прячутся в бомбоубежищах. О раненых и пострадавших пока ничего точно не известно.