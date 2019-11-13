Военные США заняли нефтяные месторождения в Сирии

Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

Американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

«Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака через незаконный КПП аль-Валид и остановилась в районе нефтяного месторождения Ауда в Кахтании… и нефтяных полей Джибса», — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.

Уточняется, что в составе конвоя США 22 армейских автомобиля и две грузовых машины, передвигающиеся под прикрытием с воздуха.

Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».