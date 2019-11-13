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Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Военные США заняли нефтяные месторождения в Сирии
Фото: Reuters
Американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
«Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака через незаконный КПП аль-Валид и остановилась в районе нефтяного месторождения Ауда в Кахтании… и нефтяных полей Джибса», — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.
Уточняется, что в составе конвоя США 22 армейских автомобиля и две грузовых машины, передвигающиеся под прикрытием с воздуха.
Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».
В свою очередь, в Пентагоне заявляли, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Политика , США , Война в Сирии , Башар Асад , Пентагон , Сирия
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