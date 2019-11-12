Стратегический бомбардировщик B-52H заискрился

B-52H Bomber Engine Emits Sparks in Remarkable Photo with Miraculous Timing: https://t.co/dkEZNvIuIc pic.twitter.com/uFHPUCP2bd— The Aviationist (@TheAviationist) 11 ноября 2019 г. Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время вылета с Остравы ( Чехия ) в сентябре 2017 года заискрился. Соответствующий снимок опубликован The Aviationist в Twitter.

В публикации на сайте отмечается, что на снимке, привлекшем пользователей сети, заметны искры, исходящие из мотогондолы, располагающейся непосредственно у фюзеляжа самолета. Журнал пишет, что, возможно, имела место неисправность с двигателем или последний, например, проглотил посторонний предмет, в частности, птицу.