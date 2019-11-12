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Стратегический бомбардировщик B-52H заискрился 

Lenta.ru 2 часа назад
Стратегический бомбардировщик B-52H заискрился
Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время вылета с Остравы (Чехия) в сентябре 2017 года заискрился. Соответствующий снимок опубликован The Aviationist в Twitter.
В публикации на сайте отмечается, что на снимке, привлекшем пользователей сети, заметны искры, исходящие из мотогондолы, располагающейся непосредственно у фюзеляжа самолета. Журнал пишет, что, возможно, имела место неисправность с двигателем или последний, например, проглотил посторонний предмет, в частности, птицу.
В октябре The Aviationist обратило внимание на то, что Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт.
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Теги:
Армия , Министерство обороны , Чехия
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