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Четыре новейших истребителя Су-35С поступили на вооружение «Русских витязей» 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
«Русские витязи» пересели на новейшие Су-35С
Фото: РИА Новости
Четыре новейших истребителя Су-35С, поступивших на вооружение пилотажной группы "Русские витязи", прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны России.
"Инженерно-технический состав Центра показа авиационной техники принял самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, в ходе которого были проверены качество сборки и работа всех систем и механизмов на земле. В завершение приемки партии самолетов Су-35С летный состав пилотажной группы провел контрольный облет авиационной техники, после чего выполнил доставку самолетов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке", — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что летчики авиагруппы "Русские витязи" прошли переучивание на Су-35С на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.
"После поставки новых самолетов Су-35С экипажи "Русских витязей" продолжат эксплуатировать все типы авиационной техники, стоящей на вооружении эскадрильи", — отметили в ведомстве, добавив, что в 2016 году на вооружение авиагруппы поступили истребители Су-30СМ.
Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
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Теги:
Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Министерство обороны , Комсомольск-На-Амуре , Кубинка , Московская область
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