В Минске объяснили отказ от российской базы

В Белоруссии объяснили отказ от российской военной базы

Белоруссии отказались от размещения российской военно-воздушной базы в пользу закупки у России истребителей Су-30СМ. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал секретарь белорусского Совета Безопасности Станислав Зась.

По его словам, предложение о размещении военной базы на территории Белоруссии поступило от Москвы после того, как Минск попросил у России помощи с обновлением парка военной авиации.

«Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — отметил он.

В связи с этим, как утверждает Зась, руководство республики стало «опираться на собственные возможности». Он отметил, что в процессе закупки истребителей непосредственное участие принял президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Без его поддержки мы бы сейчас эту задачу не решили», — говорит Зась.

Дискуссию о возможном размещении российских военных в Белоруссии Москва и Минск ведут с 2015 года. 1 октября текущего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». Он отметил, что решение Минска продиктовано национальными интересами, оно принято не под давлением извне.

Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин , власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от Москвы предложений по экспорту нефти.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва и Минск на данном этапе не обсуждают создание российской военной базы в Белоруссии.