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Украинская армия приступила к разминированию в Петровском 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
ВСУ приступили к разминированию в Петровском
Фото: РИА Новости
Украинские силовики приступили к разминированию на участке разведения сил и средств в Петровском. Об этом в среду украинским СМИ сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.
"Сегодня в 12:00 (13:00 мск) с наступлением пятых суток от начала разведения начато разминирование на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", — цитирует его украинское агентство УНН.
Агеев также сообщил, что за минувшие сутки прошел этап верификации отвода сил и средств в районе этих населенных пунктов.
Ранее представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что саперы МЧС республики приступили к разминированию в Петровском. Согласно плану-графику противоминные мероприятия продлятся до 19 ноября, а дальнейший демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, а также ликвидация невзрывных заграждений на участке при условии зеркальности действий сторон должны завершиться 4 декабря.
Населенный пункт Петровское стал третьим пилотным участком, где закончился отвод сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Ранее войска были разведены у Золотого и Станицы Луганской.
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Теги:
Армия , Войска , МЧС
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