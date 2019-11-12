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США оценят угрозу космической войны с Россией 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
США оценят угрозу космической войны с Россией
Фото: Ferra.ru
Национальная разведка США оценит угрозу космической войны с Россией и Китаем. Это необходимо для обоснования создания космических войск.
О намерениях США пишет издание Bloomberg. Запрос на проверку потенциала России и Китая в возможной космической войне направил генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Хайтен (John Hyten). Информацию подтвердила пресс-секретарь ВВС.
Результаты проверки будут включены в доклад «Оценка международной угрозы безопасности» («Worldwide Threat Assessment»). А 14 ноября в докладе Конгресса США назовут перечень космических угроз для страны. По информации СМИ, в этом документе содержатся выводы о том, что Китай считает космос сферой экономической и военной уязвимости США, и потому создаёт специальное вооружение.
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Теги:
Армия , Джон Хайтен , Конгресс США , Китай , США
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