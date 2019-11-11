Турция начала наводнять Европу боевиками

Турция начала «отправлять террористов» в Европу

По данным издания, один член организации ИГ с американским паспортом уже был репатриирован, семеро «германцев» ждут отправки в ближайшие три дня, дело о депортации 11 французов ещё находится на рассмотрении, заявил заместитель министра внуренних дел Турции Исмаил Катакли.

«Мы уже установили контакты с заинтересованными в возвращении террористов странами. Процесс выдачи иностранных боевиков будет завершен во что бы то ни стало», — приводит издание слова замглавы ведомства, который подчеркнул, что решения по 90 процентам дел захваченных боевиков уже приняты.