Турция начала наводнять Европу боевиками

Боевиков запрещённой в России организации «Исламское государство», арестованных турецкими силовиками и захваченных в ходе операции в Сирии, начали отправлять в страны, чьё гражданство они имеют, сообщает TRT Haber. Всего в Турции под стражей находится около 1,5 тысяч боевиков.
По данным издания, один член организации ИГ с американским паспортом уже был репатриирован, семеро «германцев» ждут отправки в ближайшие три дня, дело о депортации 11 французов ещё находится на рассмотрении, заявил заместитель министра внуренних дел Турции Исмаил Катакли.
«Мы уже установили контакты с заинтересованными в возвращении террористов странами. Процесс выдачи иностранных боевиков будет завершен во что бы то ни стало», — приводит издание слова замглавы ведомства, который подчеркнул, что решения по 90 процентам дел захваченных боевиков уже приняты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что Анкара не сможет одна помочь всем беженцам из Сирии без помощи ЕС. Турецкий лидер намекнул на содействие Евросоюза в обустройстве лагерей на территории, перешедшей Турции в результате недавней военной операции в Сирии. В случае, если помощь не будет оказана, Эрдоган подчеркнул, что будет вынужден открыть потоку мигрантов «двери в Европу».